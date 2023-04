La tragedia del porto di Livorno, trovato morto in mare. Mistero sulle cause

Livorno, 12 aprile 2023 – A vederlo affiorare dalle acque del porto di Livorno sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. E adesso si cerca di capire come è morto Giovanni Maria Manca, 77 anni, originario di Palau ma residente in provincia di Firenze.

E’ caduto in mare? Ha avuto un malore? O si è trattato di un gesto volontario? L’autopsia chiarirà meglio cosa è accaduto. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria e il medico legale adesso valuterà cosa è accaduto. Si cerca di capire anche se sia caduto da un traghetto, ma l’ipotesi sembra esclusa.

Anche se il corpo è stato visto proprio alla calata Carrara, dove il traghetto Moby Vincent, proveniente dalla Sardegna, stava attraccando.

Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo. Il personale sanitario giunto con l’ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso. Un vero mistero la fine dell’uomo. I figli sono attesi in città a Livorno e da loro potrebbero arrivare elementi per ricostruire cosa è accaduto.