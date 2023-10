Morto durante la battuta di caccia

Volterra, 22 ottobre 2023 – Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale tra Volterra e Gambassi Terme, al confine tra le province di Firenze e Pisa. Un uomo è morto per cause ancora in corso di accertamento. La chiamata ai soccorsi è partita nel primo pomeriggio di oggi, 22 ottobre. Ancora non sono chiare le cause del decesso, da appurare se si sia trattato di un malore o di un incidente.

Attivato l’elisoccorso Pegaso, sul posto anche i sanitari del 118 di Empoli con due automediche e i carabinieri della locale stazione. Per il recupero sono stati attivati i vigili del fuoco, visto che il corpo dell’uomo dovrebbe trovarsi all’interno del bosco in una zona particolarmente difficile da raggiungere.