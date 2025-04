Arezzo, 18 aprile 2025 – Moretti: semaforo verde dei lavoratori al nuovo integrativo

Maggiorazione 40% per gli straordinari, bonus da 500 euro, ristrutturazione del premio di risultato

Semaforo verde, ieri, dall’assemblea, dei lavoratori per il rinnovo del contratto integrativo e del premio di risultato delle aziende Moretti di Cavriglia, azienda leader in Italia nel settore del commercio dei dispositivi medici con sede nel Valdarno. L’approvazione dell’accordo è scattata con il voto che ha registrato l’assenso all’intesa siglata da azienda e sindacato. “Il nuovo integrativo – ricorda Lorenza Vaselli, dirigente provinciale della Filcams Cgil –è frutto di una lunga trattiva, complessa e non priva di frizioni. Un risultato che conferma e migliora i contenuti dell’integrativo precedente. Ricordo, tra gli altri elementi, le maggiorazioni al 40% per il lavoro straordinario, il bonus di 500 euro per la nascita di un figlio, per matrimonio e per anzianità aziendale decennale. E’ stato invece strutturato un nuovo premio di risultato che è ampliato per la piattaforma welfare”. E’ un risultato positivo, che interessa i lavoratori della Moretti Spa e della Moretti Service & Consulting di Cavriglia.

“La Filcams Cgil – conclude Lorenza Vaselli - ringrazia i lavoratori e la RSU per la fiducia e per il sostegno che sono stati espressi nel percorso di negoziato che ha consentito di concludere la trattativa positivamente, nonostante le difficoltà incontrate”.