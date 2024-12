Monopattini e guida senza casco: in poche ore 8 multe a Prato

Prato, 16 dicembre 2024 – Sono otto i guidatori di monopattino sanzionati con 50 euro ciascuno per guida senza casco nelle ultime ore a Prato. Stamani è stata ritirata una patente a un automobilista che guidava mentre parlava al cellulare.

Sono i primi effetti delle norme varate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per strade più sicure. Spiega il comandante della polizia municipale Marco Maccioni: "Da inizio anno abbiamo sequestrato 35 monopattini perché si trattava di mezzi truccati ossia monopattini sui quali abbiamo riscontrato modifiche strutturali, come fossero ciclomotori per capirsi”. Adesso la stretta con il nuovo Codice della Strada. E non solo per i monopattini.