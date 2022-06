Mondo dell’impresa in lutto, è morto Emi Stefani

Porcari (Lucca), 28 giugno 2022 – Il mondo dell’impresa è in lutto: oggi, 28 giugno, nella sua casa di Porcari in provincia di Lucca, è venuto improvvisamente a mancare Emi Stefani, imprenditore che ha reso grande il settore cartario a Lucca.

Cofondatore, nel 1966, e presidente fino al marzo del 2021, del Gruppo Sofidel, era nato il 9 ottobre 1930 a Villa Basilica. Cavaliere del Lavoro, Emi Stefani è stato uno dei protagonisti della grande storia dello sviluppo del settore industriale della carta ‘tissue’, carta per uso igienico e domestico, e un industriale dotato di grande visione, capacità di lavoro, coraggio e rara sensibilità umana.

“Oggi perdo mio padre - ha dichiarato Edilio Stefani, figlio di Emi e presidente del Gruppo Sofidel - . Per me e tutta la mia famiglia un esempio straordinario, come imprenditore, uno dei grandi cartari, e come uomo, le cui riconosciute doti di lealtà, schiettezza ed empatia umana lo hanno fatto apprezzare da tanti nei suoi lunghissimi anni di attività. Un universo di affetto, quello che lascia, che ci aiuta ora a vivere anche questo momento difficile”

“Emi Stefani è stato per me un secondo padre – ha detto l’Amministratore Delegato Sofidel Luigi Lazzareschi nell’apprendere la notizia - . Una figura di riferimento, che mi ha supportato e sostenuto fin dal mio ingresso in azienda. La sua passione per l’impresa, la sua capacità di affrontare le sfide, la sua naturale predisposizione ai rapporti umani hanno reso più ricca e più forte tutta la comunità Sofidel che oggi, unanime, lo abbraccia e lo ringrazia con enorme affetto e riconoscenza per tutto quello che ha saputo dare”.

Il cordoglio

“Scompare, con Emi Stefani, uno degli imprenditori che hanno contribuito, con il loro lavoro, la lungimiranza, la visione innovativa a rendere grande il settore cartario a Lucca, portandolo in tutto il mondo”: queste la parole con cui il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini lo ricorda. “Attivissimo anche nella realtà associativa, ha supportato l'organizzazione provinciale degli industriali, ora Confindustria Toscana Nord, nelle scelte strategiche ed operative, forte della propria esperienza di uomo di azienda ma anche dello spirito di servizio che l'ha sempre animato, A lui, alla famiglia, all'azienda, il commosso pensiero di tutti noi".

Aggiunge parole di gratitudine verso la figura del Cavaliere del Lavoro Stefani anche il vice presidente e presidente della sezione cartaria dell'associazione, Tiziano Pieretti: "Mettiamo, noi tutti che operiamo nel settore bellissimo e difficile della carta, i piedi nei solchi che i grandi vecchi della nostra industria hanno tracciato. A Emi Stefani vada la mia profonda riconoscenza, per avermi onorato con la sua amicizia e per i preziosi insegnamenti che lascia".

I funerali di Emi Stefani si terranno il 30 giugno alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di S. Giusto a Porcari.

Maurizio Costanzo