Modifiche alla circolazione nei giorni 4, 5 e 6 settembre a San Giovanni

E’ stata pubblicata l’ordinanza temporanea di modifica della circolazione per le giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre per consentire gli interventi di manutenzione del verde pubblico: dalle 6 alle 12 (e comunque fino al termine dei lavori previsti) di mercoledì è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in piazza della Libertà, nel tratto compreso fra il civico 1 e il civico 9 e il giorno seguente, nello stesso non sarà possibile lasciare l’auto in via Vetri Vecchi, nel tratto di strada che costeggia il parcheggio della stazione ferroviaria.

Nella giornata di venerdì 6 settembre invece è in vigore l’ordinanza temporanea di modifica della circolazione stradale per operazioni di scarico e tiro in alto di macchine impiantistiche per il cantiere del Cinema Teatro Bucci: dalle 7 alle 14 (e comunque fino al termine dei lavori previsti) in viale Diaz, nel tratto compreso tra corso Italia e via Giovanni da San Giovanni, sono vietati il transito e la sosta per tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli necessari alle operazioni. La circolazione è garantita attraverso le vie adiacenti.

Nello stesso tratto e per lo stesso orario è vietato il transito pedonale.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi e le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.