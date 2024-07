Arezzo, 20 luglio 2024 – Modifiche al traffico e alla sosta a partire da lunedì 22 luglio per lavori in alcune zone della città e aree limitrofe. Eccole nel dettaglio.

- A San Zeno fino al 16 agosto nel tratto che va dal civico 21 al civico 23, con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30 istituzione provvisoria del restringimento di carreggiata;

- A Tregozzano fino al 24 luglio, nel tratto a partire dal civico 30, temporanea istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri;

- In città, all’altezza dell’intersezione tra via Pitagora Di Samo e via Carlo Forlanini, di fronte al civico 23 di via Carlo Forlanini e parallelamente a viale Don Minzoni, fino al 21 agosto istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga;

- in via Carlo Pisacane, lato civici dispari, nel tratto che va dall’intersezione con via Benedetto Croce al fronte del civico 21/1, e lato civici pari, nel tratto che va dal fronte del civico n. 48 all’intersezione con via Concino Concini, fino al 2 agosto istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga; istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, nel tratto di via Carlo Pisacane che va dal fronte del civico 48 e per una lunghezza complessiva di mt 10; istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via Concino Concini, all’interno del parcheggio sul lato opposto della strada rispetto al civico 6, su uno spazio di mq 50 da adibire ad area di cantiere nella zona più vicina all’area verde adiacente al campo sportivo con orario continuato H/24;

- in zona via Romana fino al 2 agosto temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in Largo Pontalto, nei seguenti tratti di viabilità: lato civici dispari, dal fronte del civico n. 8 all’intersezione con via Romana; lato civici pari, dall’intersezione con via Romana per una lunghezza complessiva di mt 10, corrispondente ai primi 2 stalli con orario continuato H/24. Negli stessi orari e giorni del punto precedente, la temporanea istituzione della chiusura al transito veicolare di via Romana, nel tratto che va dall’intersezione con Largo Pontalto all’intersezione con via Giovanni. Negli stessi giorni e orari su Largo Pontalto è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione con obbligo di svolta in sinistra su via Romana che diventa strada senza uscita;

- in via Manzoni fino al 10 agosto divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata lato civici dispari, nel tratto che va dall’intersezione con via Romana al fronte del civico 12. Nei medesimi giorni e orari di cui ai punti precedenti, la temporanea istituzione del divieto di transito pedonale nel marciapiede, lato numeri civici dispari, posto in via Manzoni, nel tratto che va dall’intersezione con via Romana all’intersezione con la viabilità interna dei civici 15-31.