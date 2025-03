Arezzo, 21 marzo 2025 – Moda, Flc in Regione, la produzione resta a Campi Bisenzio e nuovi investimenti ad Arezzo

Soddisfazione e disponibilità ad accompagnare un percorso che ora attende piani aziendali adeguati a un futuro importante. E’ quanto emerso in Regione dove oggi si è riunito in forma plenaria il tavolo dedicato all’azienda Flc di Campi Bisenzio. Con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, la proprietà di Leo France, azienda fiorentina leader nella produzione di bijoux e accessori metallici e le organizzazioni sindacali che a febbraio avevano sollevato l’allarme – approdato al tavolo regionale di crisi – per l’ipotesi di traferire l’unità produttiva di Campi ad Arezzo, dove il gruppo è impegnato nella realizzazione di un nuovo polo produttivo e dove è già presente con altre aziende.

Proprio questa comunicazione aveva messo in agitazione i sindacati, per i rischi e i disagi a carico dei lavoratori che erano anche scesi in sciopero, in una fase e in un territorio in cui il settore moda soffre in modo significativo. “Il lavoro di confronto portato avanti tra sindacati e azienda ha portato questo importante risultato – dichiara Fabiani –: l’azienda investe in un momento storico in cui il comparto moda attraversa una crisi e al tavolo ha affermato che Flc rimarrà a Campi, che lì resteranno i lavoratori, non c’è alcun disimpegno sulla produzione e sono confermati investimenti non solo a Campi ma anche ad Arezzo”. “Da una criticità siamo passati a parlare di un’ opportunità – continua il consigliere del presidente Giani -, nel senso che questo importante gruppo del settore moda, in questo frangente difficile, investe e scommette sul futuro, avendo anche ripristinato positive relazioni industriali con le organizzazioni sindacali; la Regione si è messa volentieri a disposizione anche per supportare il percorso verso un futuro importante”.