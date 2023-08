Miss lanazione.it: vota il sondaggio per assegnare il titolo

Castelfiorentino 27 agosto 2023 - Torna il sondaggio per assegnare il titolo di Miss LaNazione.it tra le ventiquattro finaliste che mercoledì sera si contenderanno lo scettro più ambito, quello di Miss Toscana. L’appuntamento è previsto con inizio alle 21.30 nella piazza Gracci di Castelfiorentino e questa è un’autentica novità perché dopo quarant’anni l’atto conclusivo di Miss Toscana ha lasciato Casciana Terme per traslocare in una nuova location. Gli organizzatori della Syriostar, che sono affiancati dal Comitato per la realizzazione di questa finale e dall’amministrazione comunale di Castelfiorentino, hanno deciso un’altra novità.

Come tradizione in questi ultimi anni, oltre a Miss LaNazione.it, verrà eletta Miss IlTirreno.it. La somma dei voti dei concorsi on line delle due testate decreterà la ragazza vincitrice del Premio quest’anno intitolato a Gerry Stefanelli, il patron della Syriostar improvvisamente e prematuramente scomparso solo pochi giorni fa. Sarà un’occasione in più, doverosa, per ricordare un personaggio appassionato e competente come

Gerry che per 44 anni ha organizzato questo concorso e svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di Miss Italia.

Il concorso scatterà a mezzogiorno di domenica 27 agosto per concludersi alle ore 21 di martedì 29 agosto. A quel punto si effettueranno i conteggi e le ragazze saranno premiate nel corso della giornata della finale.

Numero 1 Maria Vittoria Frediani

Numero 2 Federica Pinzani

Numero 3 Viola Grazioli

Numero 4 Noemi Farina

Numero 5 Debora Sarti

Numero 6 Chiara Lazzarotti

Numero 7 Dunia Bresciani

Numero 8 Justine Leso

Numero 9 Morgana Manuali

Numero 10 Francesca Fabbiani

Numero 11 Giada Pieraccini

Numero 12 Giulia Rizzuni

Numero 13 Kelly Modaro

Numero 14 Chiara Notini

Numero 15 Klea Hoxha

Numero 16 Melany Modaro

Numero 17 Chiara Helg

Numero 18 Marika Petri

Numero 19 Martina Fiaschi

Numero 20 Marianna Parri

Numero 21 Marina Frisenna

Numero 22 Benedetta Alocci

Numero 23 Cassandra Ghiomelli

Numero 24 Sara Razzano.

Sin qui sono stati assegnati dei titoli regionali satelliti che permettono alle ragazze vincitrici di approdare alle pre finali nazionali, indipendentemente da quale sarà il risultato della finale di sabato.

Klea Hoxha ha vinto Miss Sorriso, Giada Pieraccini ha vinto Miss Rocchetta

Bellezza, Debora Sarti ha conquistato Miss Cinema, Chiara Helg è stata eletta

Miss Miluna, Kelly Modaro Miss Eleganza. Oltre a Miss Toscana mercoledì 30

agosto a Castelfiorentino saranno assegnate le fasce satellite di Miss Framesi,

Miss Sport e Miss Social.