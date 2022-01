Firenze, 18 gennaio 2022 - La coppia si lascia. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciano all'Ansa che le loro strade si dividono.

«Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso». Questa la nota inviata, che chiude la loro storia.

Una coppia ammirata, che ha sempre avuto una predilezione per la Toscana. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker erano habitue della Versilia, di Forte dei Marmi in particolare, dove hanno affittato per più estati una villa. Sono tante le foto che ritraggono la coppia con le figlie, in momenti spensierati in spiaggia o in bicicletta. Ma la coppia era conosciuta anche all'Isola d'Elba. La famiglia Trussardi ha una storica dimora di famiglia a Marciana Marina e la coppia in estate era solita trascorrere periodi sull'isola.

La coppia ha due figlie, Sole e Celeste. La coppia era sposata dal 2014. Il loro matrimonio fu a Bergamo. Si erano conosciuti al Ristorante Trussardi alla Scala, di prorietà di Tomaso.

Seconda separazione per Michelle Hunziker dopo quella da Eros Ramazzotti, con cui ha avuto la figlia Aurora.

