Metro consegna la prima stella Michelin al ristorante Terramira

terramira

Arezzo, 16 marzo 2023 – Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato la prima prestigiosa stella Michelin al ristorante Terramira dello Chef Filippo Scapecchi a Capolona, provincia di Arezzo.

Terramira è frutto di un progetto portato avanti dallo Chef Filippo Scapecchi e da suo fratello e Sommerlier Lorenzo Scapecchi. Lo Chef Filippo ha alle spalle diverse collaborazioni “bistellate”, da Gaetano Trovato a Francesco Bracali fino a Nino di Costanzo. Il Sommelier Lorenzo invece vanta esperienze alla Locanda Locatelli di Londra e al Palagio del Four Seasons e un riconoscimento come Miglior Sommelier Toscana Ais 2014.

Metro Italia consegna per il sesto anno consecutivo le targhe ufficiali “Guida Michelin”, riconoscimento ottenuto quest’anno da oltre 300 ristoratori in Italia. Di questi, più di trenta hanno ottenuto il riconoscimento per la prima volta. Prosegue così l’impegno dell’azienda per sostenere il settore come volano di crescita economica e culturale.

“Consegnare ai nostri clienti l’ambita targa “Guida Michelin” esprime la vicinanza e il sostegno che ogni giorno METRO Italia dà ai professionisti della ristorazione nell’espressione del loro talento. Anche attraverso l’attività della METRO Academy favoriamo la condivisione di know-how e il costante aggiornamento dei talenti del settore Horeca affinché offrano ai clienti esperienze di gusto sempre di valore. Siamo felici di coronare il sogno di straordinari talenti come Filippo Scapecchi, convinti che questa stella rappresenti un trampolino di lancio per le sue attività e un ulteriore riconoscimento dell’eccellenza italiana.” ha commentato Franco Carta, Store Manager METRO Sesto Fiorentino.