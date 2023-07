19 luglio 1912, quando un meteorite esplose sopra il cielo dell’Arizona

Firenze, 19 luglio 2023 – Era il 19 luglio del 1912 quando accadde nel cielo uno straordinario fenomeno. In Arizona, esattamente sopra la cittadina di Holbrook, quel giorno cadde una violenta pioggia di pietre. Se ne contarono circa 16 mila, e avevano un peso che variava dai pochi grammi addirittura ai sei chili. Tutto a causa di un enorme meteorite, dalla massa di circa 190 chili, che esplose disintegrandosi nell’atmosfera e cadendo a picco sulla terra. Alcuni testimoni hanno raccontato che, poco prima dell'esplosione, avevano visto in cielo una scia di fumo. Nei meteoriti, hanno scoperto gli scienziati, sono presenti tutte le 'lettere' che compongono l'alfabeto della vita, ovvero tutte e cinque le basi azotate che compongono il Dna e l'Rna: non solo adenina, guanina e uracile, come era stato scoperto in precedenza, ma anche citosina e timina. Ma sapete che dal cielo, oltre ai meteoriti, possono piovere anche altri oggetti insospettabili? Piuttosto frequenti sono le piogge di rane, causate da dei tornado che raccolgono nel loro mulinello questi animali dalla superficie di stagni e fiumi, per poi scatenarli violentemente a molta distanza sulla terraferma. Nel 1940 in Russia sono piovute addirittura monete d’argento, sempre a causa di un tornado che deve aver risucchiato dalla terra un tesoro nascosto. In diverse città dell’Inghilterra è capitato che una nube di fieno lasciasse cadere della paglia, fenomeno rimasto ancora senza spiegazione. Nel 1973 a New York è capitato che cadessero dal cielo dei misteriosi documenti di astrofica, lasciati cadere probabilmente da un aereo. In caso di uragani, è capitato che piovessero dal cielo dei pesci, mentre nel 1904 nel Minnesota sono piovuti circa 750mila uccelli: si sono schiantati al suolo, forse disorientati nel loro volo da nebbie o forti venti, oppure a causa delle luci delle metropoli. Negli Stati Uniti il 3 marzo del 1876, in Kentucky, caddero dal cielo pezzi di carne cruda, forse lasciati cadere da alcuni avvoltoi. Ma una tra le piogge più strane è certamente quella che capitò all’inizio del 2015, negli Stati Uniti, su Washington, sull’Idaho e sull’Oregon. Qui piovve addirittura del latte. Dagli studi degli scienziati emerse che tutto ebbe origine da una tempesta di polvere che accadde nel sud dell’Oregon. La polvere conteneva infatti una soluzione salina di una quantità elevata, molto simile alla composizione del latte. Nasce oggi Edgar Degas nato il 19 luglio del 1834 a Parigi. Fu pittore e scultore ma anche ricercatore delle diverse vie dell'arte (disegni, studi preparatori, incisioni tra monotipi, litografie e xilografie). Maestro impressionista, fu influenzato dalle atmosfere di luce e calore della Napoli di metà Ottocento e dalla sua gente. Esplorò le diverse strade dell'arte utilizzando, fra le altre, le prime 'tracce' della fotografia come mezzo di composizione, di indagine psicologica dei volti e dei personaggi. Ha detto: "L'arte non è quello che vedi, ma quello che fai vedere agli altri".