Meteo Toscana: sarà un Primo Maggio con l’ombrello. E il cielo potrebbe tornare giallo

Firenze, 30 aprile 2024 - Ultima giornata di sole, poi da domattina tornerà il maltempo. Previsioni brutte per il primo maggio che, dunque, trascorrerà senza le consuete scampagnate. Anche domani l’altro il meteo non sarà per nulla clemente. Per tornare ad apprezzare la primavera bisognerà attendere domenica prossima.

Non manca la curiosità. Come dice 3B meteo, il cielo potrebbe nuovamente colorarsi di giallo, come accadde un mese fa. “Sono i primi effetti dell'arrivo in atmosfera del pulviscolo sahariano, richiamato verso il nostro Paese da una depressione sul Mediterraneo occidentale - fanno sapere dal centro meteorologico -. Il flusso si intensificherà col passare delle ore e nella giornata di mercoledì raggiungerà la sua massima densità. Con l'arrivo della pioggia naturalmente tutta questa polvere cadrà al suolo sporcando tetti, vetri e automobili, ma almeno avrà il merito di abbatterla dall'atmosfera e impedirci di respirarla”.

Dal Lamma arrivano però previsioni un po’ diverse: “Il peggioramento meteo è sempre preceduto da correnti meridionali - dicono dal consorzio -. Oggi c’è un po’ di sabbia in atmosfera per via dei flussi da sud, ma non è visibile. Appena cadrà la pioggia, sì, cadrà anche un po’ di sabbia. Ma non sarà niente di paragonabile a quello che accadde un mese fa. In base alle nostre mappe non prevediamo una situazione particolarmente rilevante”.

Le previsioni dei prossimi giorni

Queste le previsioni per i prossimi giorni del consorzio meteo Lamma:

Mercoledì 1 maggio. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti: orientali (est sud est) fino a moderati sulla costa Mari: mossi. Poco mossi sottocosta a nord di Piombino. Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Giovedì 2 maggio. Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio possibili rovesci nevosi in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Venti: moderati-forti sud occidentali. Mari: molto mossi, specialmente nella seconda parte della giornata. Temperature: in calo con massime tra 15 e 18 °C in pianura.