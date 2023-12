Meteo Toscana, ecco che tempo farà a Natale. Feste all’insegna dell’alta pressione

Firenze, 23 dicembre 2023 - Un Natale senza pioggia, con cieli grigi e temperature miti. Proseguono le giornate dominate dall’alta pressione che, d’inverno, “non è sempre sinonimo di bel tempo”, come spiegano dal Lamma. Nuvole basse, cielo coperto. E “temperature eccezionalmente calde sui rilievi”. Stamani a metà mattina in Val di Luce c’erano già 13 gradi. 9 gradi a 1890 metri.

“E’ il tipico fenomeno dell’inversione termica. Quando c’è una stabilità atmosferica, l’aria fredda più pesante si colloca in basso. Infatti per trovare il sole bisogna salire in alta montagna”, proseguono dal consorzio. Fino a martedì prossimo, queste condizioni meteo rimarranno più o meno invariate. Domani, vigilia di Natale, molto nuvoloso o coperto sulle zone centro settentrionali per nubi basse con possibili pioviggini sui rilievi; poco o parzialmente nuvoloso in Maremma e sulla costa centro meridionale; a tratti sereno in alta montagna in prossimità dei crinali appenninici.

A Natale, molto nuvoloso o coperto sulle zone centro-settentrionali per nubi basse con possibili pioviggini, in particolare dal pomeriggio e sui rilievi esposti al flusso sud occidentale; nuvoloso sulle zone centro meridionali con schiarite anche ampie nel pomeriggio.

A Santo Stefano tempo molto nuvoloso o coperto sulle province settentrionali per nubi in prevalenza basse associate locali pioviggini. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Le massime saranno intorno ai 16 gradi lungo la costa e di 15 gradi nelle zone interne. Pochissima differenza, insomma.