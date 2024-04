L’estate ad aprile, spiagge affollate e termometro fino a 28°. Ma mercoledì cambia tutto

Firenze, 7 aprile 2024 – L’estate d’aprile sembra avere le ore contate, visto che mercoledì le cose dovrebbero cambiare. Ma per adesso le temperature in Toscana restano alte.

Per lunedì 8 le previsioni del Centro funzionale della Regione Toscana prevede temperature minime in aumento sui rilievi, stazionarie altrove. Massime stazionarie o in locale leggero aumento con punte di 26-28 gradi possibili nell'interno.

Martedì 9 massime in lieve calo ma comunque di tre o quattro gradi sopra alla media del periodo. Dovrebbe cominciare a cambiare il tempo: il cielo sarà inizialmente velato, in seguito prevalentemente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sul nord-ovest in serata; possibili isolati piovaschi anche altrove. Ma per il Lamma questa tendenza è da confermare.

Mercoledì 10 il meteo dovrebbe svoltare: piovaschi qua e là ma soprattutto deciso calo delle temperature. Il che non significa freddo, anzi: si resta saldamente in doppia cifra, intorno ai 15-16 gradi.

Intanto la bella domenica di sole ha portato sulle spiagge della costa toscana già i primi turisti, con qualcuno che si è anche tuffato in mare per il primo bagno della stagione. A Viareggio lungo la Passeggiata si registravano code fuori dai ristoranti e lungo il molo per assicurarsi un piatto di frittura di pesce. Pochi gli stabilimenti balneari già pronti, del resto chi ha la licenza stagionale e non annuale può aprire solo dopo il 15 aprile. Chi ha scelto di allestire già ombrelloni e sdraio, riservati ai soli clienti dei ristoranti, ha registrato il tutto esaurito.