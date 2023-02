Meteo, temperature giù in Toscana. Si riaffaccia anche la neve. Ecco dove

Firenze, 6 febbraio 2023 - Ce ne siamo già accorti. È arrivato un fronte d’aria gelida dalla Russia che renderà tutta questa settimana a dir poco da brividi. La nostra regione non verrà interessata dalla perturbazione che invece flagellerà il sud, ma sarà sferzata da venti sostenuti fino a giovedì 9.

“Le temperature, in montagna, arriveranno anche a -12°, oltre i 1500 metri - fanno sapere dal Lamma -. Fino alle giornate di mercoledì e giovedì, colonnina di mercurio sempre sottozero al di sopra dei 700 metri. Le vallate delle zone interne non esposte ai venti saranno a - 3 - 4°. Mentre nella piana di Firenze, Prato e Pistoia non sono attese gelate di rilievo”. La situazione si invertirà dal 10 febbraio, quando invece le minime saliranno in montagna e si attendono gelate nelle pianure interne. E la neve? Deboli nevicate potranno interessare l’alto Mugello e la Val Tiberina nella serata di mercoledì e nelle prime ore di giovedì.

Ecco le previsioni:

Lunedì 6: sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti, soprattutto a ridosso dell'Appennino e tra le province di Arezzo e Siena. Temperature in ulteriore calo, minime attorno a zero sulle pianure settentrionali, gelate nelle zone più riparate dal vento, massime intorno ai 6-8 gradi in pianura. Molto freddo in montagna e in alta collina (valori inferiori allo zero anche di giorno).

Martedì 7: sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti in Appennino e Arcipelago. Temperature in ulteriore lieve calo su valori ben al di sotto delle medie. Gelate nelle pianure interne riparate dai venti di Grecale. Massime in pianura comprese tra i 5 e i 7 °C, con temperature costantemente sotto zero oltre i 600-700 metri di quota.

Mercoledì 8: inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, parzialmente nuvoloso dal pomeriggio con addensamenti più consistenti al centro sud ed in particolare sui versanti orientali dell'Appennino con deboli nevicate fino a quote di fondovalle (Alto Mugello, Val Tiberina e versanti emiliano-romagnoli). Temperature quasi stazionarie su valori inferiori alle medie. Minime sottozero nelle pianure interne riparate dei venti di Grecale, massime non oltre 5-8 gradi in pianura (costantemente inferiori a zero le temperature oltre 600-700 metri di quota).