Meteo, tanti saluti al fresco: nel weekend torna una nuova ondata di calore

Firenze, 9 agosto 2023 – In questi giorni l’aria frizzantina ci ricorda quella di settembre. Ma dal prossimo weekend le temperature saliranno. “Niente paura, però. Ci attendiamo un’ondata di calore, ma non pesante come quella che abbiamo vissuto a luglio”, dicono dalla sala meteo del Lamma. In questi giorni stiamo beneficiando di una certa escursione termica, che ci regala notti fresche. Ora, però, giorno dopo giorno la colonnina di Mercurio salirà. Da domani, 10 agosto, aspettiamoci massime intorno ai 34 gradi. E saliranno a 36 venerdì. “Tra sabato e domenica raggiungeremo i 37 gradi - proseguono dal Lamma -. E dalla prossima settimana avremo meno escursione termica. Arriverà un’ondata di calore, ma non caratterizzata da quell’afa che ha reso complicate alcune giornate di luglio”. Gran parte della prossima settimana sarà all’insegna del bel tempo. Sarà calda, ma non eccessivamente. E splenderà il sole.

Mercoledì 9 agosto. Sereno o velato. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo sulla costa.

Giovedì 10 agosto. Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in aumento.

Venerdì 11 agosto. Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: in ulteriore aumento.

Sabato 12 agosto. Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento con punte fino a 36-37 gradi sulle pianure interne.

Domenica 13 agosto. Sereno con modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme in Appennino. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento in particolare le minime.