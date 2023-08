Meteo: torna il grande caldo, temperature sopra i 38 gradi. Quanto durerà?

Firenze, 7 agosto 2023 - Dopo una parentesi autunnale nel bel mezzo della bella stagione, questa settimana l’estate si prenderà la sua rivincita. Sì, perché con l’allontanamento di Circe, che ha portato piogge e temporali, arriva un altro anticiclone africano che, dal deserto del Sahara, si allungherà verso il Mediterraneo. Ecco che, in particolare dal 9 agosto, il caldo tornerà a farsi sentire e a Firenze si raggiungeranno picchi di 38 gradi. Questa condizione meteorologica dovrebbe accompagnarci almeno fino a Ferragosto.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del Lamma.

Lunedì 7 agosto

Sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne; non si escludono isolati rovesci su aretino e Amiata.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, fino a moderati nord-occidentali sulla costa e in Arcipelago.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 8 agosto

Sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo in pianura, massime in lieve aumento.

Mercoledì 9 agosto

Velato in mattinata, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo sulla costa.

Giovedì 10 agosto

Sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Venerdì 11 agosto

Sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, in particolare sull'Appennino.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.