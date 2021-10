Firenze, 21 ottobre 2021 - Una perturbazione atlantica ha raggiunto in queste ore le regioni settentrionali con precipitazioni a carattere sparso. Nel corso del weekend il fronte perturbato si sposterà verso Sud. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che entro la serata di giovedì le piogge interesseranno i settori alpini e prealpini, occasionalmente e comunque debolmente la Pianura Padana. Soltanto in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia in fenomeni potrebbero risultare anche moderati.

Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto e in gran parte soleggiato, salvo per deboli piogge sul Lazio. Da venerdì la perturbazione comincerà a spostarsi verso Sud interessando Marche, Umbria, ancora Lazio, la Toscana, ma poi pure la Campania.

Allerta gialla in Toscana

Intanto in Toscana è stato emesso dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale un'allerta con codice giallo per vento nella giornata di oggi, giovedì 21 ottobre e per temporali a partire dalla notte di domani, 22 ottobre, fino a metà giornata nel centro sud della Toscana. Per la giornata odierna forti raffiche di Libeccio sono previste su Appennino, su crinali e zone sottovento, ma saranno in attenuazione già nel corso del pomeriggio. Nella giornata di domani, venerdì 22, a partire dalla nottata, sono possibili rovesci e locali temporali che, dalle zone di nord ovest della regione, tenderanno gradualmente a trasferirsi alle zone centro meridionali (in particolare quelle centro orientali).