Alluvioni poi il grande caldo. Meteo pazzo, ma il primo freddo è in arrivo. Ecco quando

Firenze, 15 novembre 2023 - Una giornata eccezionalmente calda, con punte di 22 gradi sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia. Quello di oggi è decisamente un mercoledì anomalo per quanto riguarda le temperature. Ma già da domani, 16 novembre, le condizioni cambieranno. Le temperature, ora di 6-8 gradi sopra le medie del periodo (in pianura adesso la colonnina di Mercurio dovrebbe segnare 15-17 gradi), da domani inizieranno a scendere di 3-5 gradi. Sarà un timido arrivo del ‘freddo’, che si consoliderà nel fine settimana. Come fanno sapere dal Lamma, “le mattinate di sabato e di domenica prossime saranno le prime fredde di questa stagione, con minime di 3-4 gradi”. Mentre stamani erano di 15.

“Le attuali temperature, anomale, sono dovute al rinforzo di un anticiclone di matrice sub tropicale - proseguono dalla sala meteo del Lamma -. Quest’anno ci ha ormai abituato a condizioni meteo inusuali. Ma non parliamo assolutamente di estate di San Martino, mi raccomando. Non ha alcune basi scientifiche e, comunque, sarebbe dovuta finire ieri. Non solo. L’estate di San Martino presupporrebbe che prima ci sia stato un periodo di freddo che, invece, non è ancora arrivato”.

Per quanto riguarda le piogge, la perturbazione in transito domani sera sarà molto debole. E fino al 20-21 novembre non sono previste precipitazioni.