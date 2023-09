Meteo, le previsioni: “Autunno? No, anzi: temperature record per il periodo”

Firenze, 25 settembre 2023 - Un’aria frizzantina che finalmente ci fa respirare. Da ieri, il clima sembra decisamente cambiato. Ma attenzione. Il caldo sta per tornare. Da domani, come ci fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, la colonnina di Mercurio tornerà a salire “fino a sfiorare di nuovo i 29-30 gradi, a partire da metà settimana”. Al momento, proseguono dal Lamma, “sembra che avremo temperature calde addirittura fino al 5 ottobre”. Addirittura si parla di temperature “quasi record per il periodo”.

Dunque, andiamo verso “massime decisamente sopra la media, di 4-5 gradi”. Pioggia? “Bassissimo rischio - rispondono dal Lamma -. Tutta la settimana sarà all’insegna del bel tempo”. “Fino a mercoledì - concludono dalla sala meteo, - ci sarà tempo secco a causa dei venti orientali”. Anche le minime sono in rialzo.

Le previsioni

Lunedì 25 settembre. Sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sull'Appennino fiorentino ed aretino. Venti: moderati da nord-est in attenuazione. Moderati di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi, mossi sul settore meridionale. Temperature: in leggero aumento, con punte di 25-26 gradi

Martedì 26 settembre. Sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti in Appennino. Venti: deboli o moderati da nord-est; moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio al largo sui settori meridionali. Temperature: in leggero aumento sia nei valori minimi che nei massimi, punte di 26-28 gradi nel pomeriggio

Mercoledì 27 settembre. Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord est; fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: in prevalenza poco mossi. Temperature: quasi stazionarie.

Giovedì 28 settembre. Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord-est; fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: in prevalenza poco mossi. Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime