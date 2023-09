Meteo, dopo la pioggia tornano sole e caldo. Ecco quando

Firenze, 23 settembre 2023 – La breve parentesi autunnale di questi giorni non sembra destinata a durare a lungo, almeno per quanto riguarda le regioni del Centro-Nord. Le previsioni per la prossima settimana parlano infatti di un ritorno dell’alta pressione ed in particolare dell’anticiclone africano, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle fatte registrare nei giorni scorsi. E se al Sud continueranno a fare i conti col maltempo, la Toscana vedrà bel tempo già a partire da lunedì-martedì. Queste le previsioni del Consorzio Lamma.

Domenica 24 settembre

Sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti in Appennino e deboli piogge in mattinata sull'Appennino aretino e fiorentino. Venti: moderati da nord-est. Mari: mossi in attenuazione a partire dalla costa. Temperature: minime in calo, massime in aumento sulla costa, stazionarie nell'interno (in calo su Appennino fiorentino ed aretino).

Lunedì 25 settembre

Sereno o poco nuvoloso con locali e modesti addensamenti sull'Appennino, in particolare quello fiorentino ed aretino. Venti: moderati da nord-est. Mari: poco mossi, localmente mossi. Temperature: minime in calo massime in aumento.

Martedì 26 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati da nord est; da Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: in aumento.

Mercoledì 27 settembre

Possibili foschie o nubi basse al mattino sulla costa settentrionale. Da metà mattina sereno o velato su tutta le regione. Venti: deboli variabili. Mari: in prevalenza poco mossi. Temperature: stazionarie.