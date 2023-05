Mercatino del Calcit, sarà recuperato il 21 maggio

Arezzo, 15 maggio 2023 – Viene recuperato domenica 21 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit che doveva svolgersi ieri ed è stato rimandato per maltempo. “Per il mercatino del 21 maggio non ci sarà nessun rinvio anticipato – spiega il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – indipendentemente dalle previsioni, ci presenteremo la mattina alle 8 e decideremo in base alle condizioni del momento come abbiamo fatto altre volte. Per chi non potesse perché ha impegni ricordiamo che potrà partecipare al mercatino dei ragazzi in programma domenica 28 maggio a Ceciliano”.

Restano invariate le modalità del 69esimo Mercatino dei Ragazzi del Calcit in zona Eden. L’evento più atteso di primavera col Comitato Autonomo lotta ai tumori di Arezzo il cui ricavato finanzia il servizio scudo di cure domiciliare oncologiche. Duecento cinquanta i banchini dei ragazzi di oggi e di ieri pronti a lavorare per il Calcit. A tutti i partecipanti andrà il medaglione Calcit ideato dalla 4* orafi dell’Istituto Tecnico Professionale, a cui è stato dato il nome “La Rinascita” . Attivo per tutto il giorno un punto di ristoro, i banchi saranno dislocati in via Spinello, via Niccolo aretino, via Guadagnoli per circa un chilometro e mezzo in zona Eden.