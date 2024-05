Mercatino dei Ragazzi del Calcit, raccolti 57.060 euro

Arezzo, 13 maggio 2024 – La 70* edizione del Mercatino dei Ragazzi, ha raccoltio euro 57.060. Il Mercatino dei Ragazzi nato da una idea di Franco Palazzini nel 1978, si conferma ancora , a distanza di 46 anni un momento che la città vive con grande partecipazione e la presenza di ieri in particolare di Scuole , Associazioni che operano nel sociale , giovani musicisti e cantanti del mercatino in concerto consolida questo tradizionale, evento che si svolge una volta all' anno la seconda domenica di maggio presso la zona Eden. «Da parte del Consiglio direttivo del Calcit un ringraziamento a tutti!!!!!»