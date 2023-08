Menù di Ferragosto, piatto unico e leggero per il pranzo a casa

Firenze, 14 agosto 2023 – Fa troppo caldo d'estate per pensare di stare una giornata ai fornelli a preparare un pranzo di Ferragosto con tante portate e altrettante calorie. Meglio un pranzo leggero, gustoso e, cosa che non fa mai male, economico. E' quanto suggerisce Paolo Zoppi, chef e titolare del ristorante da Pinocchio, che si trova in una delle piazze storiche di Firenze, piazza del Mercato Centrale, non lontano da via Taddea, dove pare sia nato Carlo Collodi, il 'babbo' del celebre burattino di legno.

“Consiglio un piatto unico, un bel secondo per il quale si spendono circa otto euro per due persone: il pollo all'aceto balsamico. Un piatto appetitoso, molto apprezzato, nel quale c'è tutto. Ci sono le proteine, si mangiano le verdure ed è molto gustoso. Al limite, se si vuole, si può far precedere da un antipasto toscano, o da un primo piatto, mentre per concludere - fa presente lo chef - proporrei un melone o una bella macedonia melone e ananas”. Il tutto per un pranzo da una decina di euro in due, equilibrato e leggero.

La ricetta del pollo all'aceto balsamico (per due persone)

Servono: due petti di pollo, rucola, parmigiano a scaglie, aceto balsamico, olio extravergine d'oliva.

Tagliare a strisce il pollo, infarinare e friggere con un po' d'olio in una padella. Quando è dorato, aggiungere l'aceto, ma facendo attenzione a non respirare subito dopo l'aggiunta del condimento, perché può causare tosse. Quindi, preparare un letto di rucola sul piatto e adagiare il pollo sulla rucola. Aggiungere le scaglie di parmigiano e, se possibile, guarnire con glassa all'aceto balsamico. Sale quanto basta.