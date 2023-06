Mensa e trasporto scolastico, iscrizioni aperte a Montevarchi

Arezzo, 29 giugno 2023 – Da giovedì 29 giugno sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le iscrizioni per il servizio trasporto termineranno il 31 agosto 2023 mentre quelle per il servizio mensa rimarranno sempre aperte.

Le iscrizioni sono obbligatorie, vanno rinnovate ogni anno e potranno essere effettuate esclusivamente online accedendo alla piattaforma raggiungibile dal sito del Comune di Montevarchi https://www.comune.montevarchi.ar.it. (nella home page voce “Servizi online” cliccare su “Iscrizione e consultazione mensa e trasporto scolastici” quindi accedere alla sezione “Iscrizione e rinuncia ai servizi a domanda”. Inserire il codice SPID e procedere scegliendo il servizio (mensa e/o trasporto) a cui si intende iscriversi. Se l’iscrizione è per ambedue i servizi occorre procedere scegliendo dal menù a tendina, prima l’uno e poi l’altro.

Contestualmente all’iscrizione i titolari di dichiarazione ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in corso di validità, rilasciate nell’anno 2023 ed inferiori ad € 15.000, potranno indicare il valore dell’ISEE per godere di prestazioni agevolate.

Nel caso in cui nel modulo di iscrizione on line non sia indicato nessun importo i servizi saranno usufruiti in base alla tariffa intera prevista.

Al nucleo familiare non in regola con i pagamenti per i servizi scolastici (mensa, trasporto) fruiti nell’a.s. 2022/2023 sarà consentita l’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 solo dopo l’avvenuto versamento delle spese arretrate. L’eventuale quota del servizio non fruito costituirà anticipazione per l’a.s. 2023-2024.

Coloro i quali non usufruiranno per l’a.s. 2023-2024 di alcun servizio, potranno fare richiesta di rimborso a partire dal 1 settembre 2023, utilizzando la modulistica reperibile sempre sul sito del Comune alla voce “Servizi online”, spazio “modulistica” sezione “Scuola e giovani” e scaricare il “modello rimborsi e passaggio somme tra servizi mensa e trasporto scolastico”.