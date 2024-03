Medici di famiglia, in Toscana ne mancano 229

Firenze, 7 marzo 2024 – Assistenza sanitaria… in numeri. Un tema che esula dal mero calcolo ma che, purtroppo, deve fare i conti con carenze sostanziali. In Toscana infatti mancano 229 medici di famiglia. Inoltre il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 48,6% del totale dei medici di famiglia della regione, mentre la media nazionale è del 47,7%. Il numero medio di assistiti per medico di famiglia nell'intera regione è invece pari a 1.373 (media nazionale 1.353) . E’ questa la stima della Fondazione Gimbe in base ai dati riferiti al primo gennaio 2023. Sempre secondo i dati diffusi da Gimbe tra il 2019 e il 2022 i medici di famiglia in regione si sono ridotti del 10,6% mentre la media nazionale della riduzione è pari all'11%.

Riguardo al quadro anagrafico nel 2022 il 66,1% dei medici di famiglia aveva oltre 27 anni di laurea (media nazionale 72,5%). 639 è il numero di dottori che hanno compiuto/compiranno 70 anni tra il 2023 e il 2026, raggiungendo così l'età massima per la pensione (deroghe escluse). Infine, considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero borse di studio per gli anni 2020/2023, nel 2026 il numero dei medici di famiglia aumenterà di 148 unità rispetto al 2022.