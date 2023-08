Medea, la nuova opera della regista aretina Lucia Senesi

Arezzo, 22 agosto 2023 – Il drammaturgo Euripide racconta che Medea non perdonò al marito Giasone di essersi risposato. In preda al suo istinto vendicativo, la donna uccise la nuova moglie e i suoi stessi figli. Quello che le accadde nei giorni successivi al delitto è però sconosciuto. Da qui inizia il racconto della nuova opera della regista aretina Lucia Senesi, dal titolo “Medea”.

Il cortometraggio è un’interpretazione moderna della celebre tragedia greca ed è ambientato in una Los Angeles che richiama l’immaginario euripideo, dove la protagonista - interpretata dall’attrice Paola Calliari - si muove tra il paesaggio di El Matador Beach, a Malibu, e le vie del quartiere Mount Olympus, sulle colline di Hollywood.

“Tornare ai classici greci è sempre un modo per affrontare la complessità perché, tra le altre cose, la struttura della tragedia classica forza i personaggi a scelte radicali. Medea è soprattutto una donna che deve sopravvivere in un mondo pensato per gli uomini e che quindi, nell’impossibilità di avere ciò che Adorno chiama una vita vera, deve scegliere se adattarsi o morire. Così un autore che voglia reinterpretarla si trova di fronte allo stesso dilemma”, dichiara Senesi.

Oltre ad essere una regista, Lucia Senesi (Arezzo, classe 1986) è sceneggiatrice e montatrice. Dopo l’esordio nel 2016 con il documentario “Avanti”, si trasferisce negli Stati Uniti dove gira nel 2019 il cortometraggio “A Short Story”, presentato in anteprima mondiale a LA Shorts International Film Festival, e nel 2022 il suo secondo corto “Black Madonna”, che ha ricevuto un Franz Wieser Grant da ARRI. Oggi collabora con prestigiose riviste come “Film International”, “Los Angeles Review of Books”, “Image Journal”, “Rivista Studio” e “The Millions”.

Dopo l’anteprima mondiale al Chinese Theatre di Los Angeles, “Medea” verrà presentato durante la sesta edizione del Nòt Film Fest, uno dei principali festival internazionali di cinema indipendente. Il corto è prodotto da Storyforma; i produttori sono Gianluca Piovani, Lucia Senesi e Paola Calliari; produttori esecutivi Paola Calliari, Gianluca Piovani, Lucia Senesi e Prashant Raj.