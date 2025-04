Maxi impianto eolico “Badia del Vento”, il 15 Aprile la Toscana deciderà per tutti Il maxi impianto eolico “Badia del Vento”, previsto nel comune di Badia Tedalda al confine tra Romagna e Marche, continua a suscitare un’ondata di opposizioni da parte delle Istituzioni, associazioni ambientaliste e cittadini, che vedono in questa proposta una seria minaccia per il futuro dei territori