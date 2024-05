Maturità 2024, i nomi dei presidenti di commissione in Toscana: l’elenco completo

Firenze, 14 maggio 2024 – Si avvicina a grandi passi l'esame di maturità, che prenderà il via mercoledì 19 giugno 2024 con la prima prova scritta, quella di italiano.

La seconda prova si terrà invece giovedì 20 giugno 2024. Per il liceo classico sarà la versione di greco, per lo scientifico la prova di matematica. Lunedì 13 maggio il ministero dell'Istruzione e del Merito ha intanto pubblicato l'elenco degli 882 presidenti di commissione per la Toscana. Per sapere però gli abbinamenti con le classi, i maturandi devono attendere i primi di giugno, quando saranno pubblicati i nomi dei commissari.

Come si svolge la prova orale

La prova orale si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione. Le commissioni terranno conto nella valutazione anche delle informazioni presenti nel curriculum dello studente, che da quest'anno sono contenute nell’E-portfolio orientativo personale delle competenze introdotto dalle linee guida per l’orientamento, cui si accede tramite la piattaforma Unica.

La commissione dell'esame di maturità sarà mista, formata da tre commissari interni e tre esterni, più il presidente, anche questo esterno. Il ministero lo scorso 29 gennaio ha deciso le discipline assegnate ai membri esterni della commissione. I consigli di classe hanno scelto ad aprile i commissari interni, mentre il 13 maggio sono stati pubblicati i nomi degli 882 presidenti di commissione nominati in Toscana con la relativa provincia competente. L'elenco completo è consultabile qui.