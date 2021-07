Firenze, 24 luglio 2021 – Un esame diverso dal solito, come lo scorso anno. Alla maturità gli studenti hanno sostenuto una sola prova, quella orale. Altissima la percentuale degli studenti che hanno superato l'esame: il 99,8 per cento del totale. In aumento anche i 100 e lode, che sono stati oltre 15mila, il 3,1 per cento sul totale, rispetto al 2,6 per cento di un anno fa. Più di un diplomato su due ha preso inoltre un voto superiore a 80.

In totale in Toscana i diplomati con lode sono stati 639 e in Umbria 337. Rispetto però al rapporto tra diplomati con lode e diplomati totali, gli studenti più bravi sono quelli umbri (4,8%), al secondo posto dopo quelli della Puglia. Distaccata invece la Toscana, dove il rapporto tra diplomati con lode e diplomati totali è solo del 2,2 per cento.

In generale, la media più alta si conferma nei licei, dove il 4,7 per cento dei candidati ha conseguito la lode, il 17,3 per cento ha raggiunto 100, il 18,1 per cento tra 91 e 99 e il 21,9 per cento tra 81 e 90. Seguono gli indirizzi tecnici.