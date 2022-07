Luna di miele negli Stati Uniti per la coppia Turci-Pascale

Firenze, 3 luglio 2022 - Luna di miele in America per la coppia Paola Turci-Francesca Pascale. La cantautrice e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi partiranno nelle prossime ore per gli States, dove rimarranno una quindicina di giorni per una vacanza in una località top secret. Dopo l’unione civile al municipio di Montalcino, celebrata dal sindaco Silvio Franceschelli, e la festa al resort La Velona, che nel 2003 fu sul punto di essere acquistato da Silvio Berlusconi, la coppia prenderà un volo per gli Stati Uniti per tornare in Italia rilassata e pronta a rituffarsi nei tanti impegni.

La festa nel meraviglioso castello è durata sino alle 4 del mattino, tra balli, canti, ottimi piatti e calici di Brunello. Tra gli invitati, anche Andrea Francini, sindaco di Trequanda, dove la Pascale ha da alcuni anni una proprietà, il noto produttore e autore, Diego Calvetti, che ha uno studio musicale nella campagna di San Gimignano, e la cantautrice senese Isotta, di cui è uscito in questi giorni l’album di esordio, Romantic Dark.

"E’ stata una festa bellissima, ci siamo divertiti veramente molto. Il tempo è volato. Siamo arrivati quasi all’alba senza accorgercene. E Paola e Francesca erano felicissime". Nelle parole di uno degli invitati l’atmosfera del ricevimento nel maniero con vista mozzafiato su vigneti e olivi. Una location da favola le cui immagini sono rimbalzate su social e su giornali. Uno spot niente male per la Val d’Orcia.

Marco Brogi