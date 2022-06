Mascherine, obbligatorie sui mezzi pubblici anche dopo il 15 giugno? Le ipotesi sul piatto

Roma, 1 giugno 2022 – Stop al green pass per chi viaggia dall'estero in Italia. Dal 1 giugno non è infatti più necessario. Dal 16 giugno via anche la mascherina da cinema, teatri, aerei, ma c'è chi chiede di prorogarne l'uso sui mezzi pubblici. Dal 16 giugno decade anche l'obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e delle forze dell'ordine, ma l'ipotesi è che si vada verso un richiamo annuale del vaccino anti Covid, alla stregua di quello influenzale. Ecco le novità in arrivo Green pass, non serve più, nemmeno per entrare in Vaticano Niente più green pass per entrare in Italia. Questo vuol dire che, sia per gli italiani che rientrano nel nostro Paese sia per i turisti in arrivo per trascorrere le vacanze, non è più necessario esibire il certificato verde. Il green pass non serve più nemmeno per entrare in Vaticano, che ha aggiornato le misure anti-contagio, con le nuove disposizioni che resteranno in vigore fino al 30 settembre 2022. Il 'green pass rafforzato' resta obbligatorio solo per chi lavora nei settori della sanità e della sicurezza, compresa la Guardia Svizzera Pontificia. Cade anche l'obbligo di mascherina, ma «in tutti i luoghi chiusi ed in caso di assembramento è fortemente raccomandato l'uso dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie mentre permane l'obbligo di osservanza delle prescrizioni sanitarie quali: l'igiene delle mani; l'aerazione frequente degli ambienti e loro sanificazione periodica». Mascherine sugli autobus, sì o no? Dal 16 maggio 2022 è caduto l'obbligo in Europa, ma non Italia e in Germania, di indossare la mascherina per chi viaggia in aereo. Nel nostro Paese l'obbligo resta in vigore fino al 15 giugno, in Germania fino al 23 settembre. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ...