‘Margherita delle stelle’, com’era la piccola Hack? “Eccomi, sono proprio io”

Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 marzo 2024 – A dividerle c’è quasi un secolo. Novant’anni, per l’esattezza, ma in comune le due hanno talento, curiosità e determinazione. Ha gli occhi azzurri come il cielo, Sveva Zalli. Mentre il cielo, Margherita Hack, lo ha osservato per tutta la vita.

Il destino ci ha messo lo zampino e i loro percorsi in qualche modo si sono incrociati.

Sarà proprio Sveva Zalli, dodici anni, di Montelupo Fiorentino, a prestare il volto alla celebre astrofisica fiorentina.

Tutti sintonizzati su Rai Uno, martedì alle 21,30. In “Margherita delle stelle“ la giovane montelupina diretta dal regista Giulio Base interpreterà la Hack da bambina nel film biografico dedicato alla scienziata.

"E’ stato un onore interpretare questo ruolo - racconta la studentessa, che frequenta la seconda media alla scuola “Baccio da Montelupo“ - Mi sono divertita davvero molto. Di Margherita Hack avevo sentito parlare e a Montelupo c’è anche una scuola che porta il suo nome. Grazie al film ho avuto modo di conoscerla meglio. Ammiro il coraggio che ha avuto a essere se stessa, in un periodo storico fortemente maschilista. E’ riuscita a seguire la sua strada con grande ambizione coronando il sogno di diventare astronoma. Un esempio per le nuove generazioni".

Accanto alla baby attrice, attori affermati come Cristiana Capotondi che interpreta Margherita Hack da adulta.

«Sul set mi sento a mio agio – continua senza timidezza Sveva – Quale scena ho amato di più? L’ultima, che abbiamo registrata insieme con Cesare Bocci. Siamo sdraiati a guardare le stelle, è davvero un bel momento tra padre e figlia".

Decisivo è stato il provino che Sveva ha girato da remoto in cameretta con l’aiuto della mamma. Su indicazioni del regista, la piccola Margherita doveva aggiustare la sua bicicletta.

"E’ lei". Il regista ha scelto subito, al volo. Senza esitazione, dal casting si è così volati a Roma, poi a Firenze, a Trieste e a Pistoia dove Sveva, conquistato il ruolo, si è divisa tra set e scuola portandosi dietro i libri per non rimanere indietro con il programma scolastico.

Non è la prima volta, questa, in tv. L’attrice in erba ha infatti avuto un ruolo in “Carla“, film su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi. Ha girato la pubblicità per un noto operatore telefonico a fianco del campione olimpico Marcell Jacobs, ma è la partecipazione a “All together now kids“ , su Canale 5 nel 2021, che ha segnato la svolta.

Dopo soli quattro provini come cantante (la musica è l’altra sua grande passione), Sveva è stata scelta superando una durissima selezione. Il Covid le ha regalato tempo e creatività.

"Facevo ginnastica artistica a livello agonistico. Poi è arrivata la pandemia e mi sono chiusa in casa. Come tutti del resto. Con mia sorella abbiamo cominciato a girare qualche video in giardino: lei faceva la regista, io l’attrice. E lì ho capito che cosa vorrei fare da grande".

Mollato lo sport, nel 2020 Sveva si è iscritta a una scuola di canto e recitazione e in pochi mesi sono sbocciate le prime opportunità.

Ma non è tutto. Il 2 maggio su Netflix uscirà “Sei nell’anima“, un docu-film su Gianna Nannini. La piccola di famiglia Zalli si cimenterà nel ruolo della rockstar da bambina. "Il futuro? Spero di recitare con Luca Argentero o Lino Guanciale". A buon intenditor…