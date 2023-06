Temporali forti, l’allerta in Toscana non dà tregua. Rischio idrogeologico in tutta la regione

Firenze, 13 giugno 2023 – Ancora maltempo in Toscana. La Regione ha comunicato la proroga dell’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Toscana anche per l’intera giornata di domani, 14 giugno. Possibilità di forti precipitazioni e temporali ovunque, associati a colpi di vento e grandinate. Da giorni i fenomeni temporaleschi interessano varie zone della regione manifestandosi anche in forme violente.

E’ il caso di Siena dove nella mattinata di oggi, 13 giugno, la forte pioggia e il vento hanno creato non pochi disagi in città soprattutto in centro dove le strade sembravano fiumi. In via della Galluzza, in Santa Caterina, la forza dell’acqua ha addirittura spostato alcuni tavoli e sedie di un ristorante.