Maltempo, i danni in Toscana e Umbria dopo il blitz di giovedì sera

Firenze, 8 luglio 2022 - Oltre cento interventi dei vigili del fuoco per il maltempo di giovedì sera, un blitz breve ma violento che ha seminato diversi danni ma per fortuna nessun ferito. Vento fortissimo, grandine, fulmini e pioggia molto localizzata, con temporali intensi in aree anche molto circoscritte e nemmeno una goccia a distanza di poche centinaia di metri. Fra Toscana e Umbria le province più colpite sono state Firenze, Arezzo, Siena, Prato e Terni.

Le richieste di intervento hanno riguardato alberi e rami caduti sulle strade e crolli di tegole o simili.

A Firenze oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco per danni da maltempo, in particolare, oltre che in città, nei comuni di Figline Incisa, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta.

A Bibbiena in località La Nave in via Umbro Casentinese sono crollate delle pietre da un muro di confine lungo la carreggiata. Numerosi anche gli interventi lungo le strade del comune di Bibbiena e in località La Fratta nel comune di Cortona.

Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il crollo di alcuni alberi. A Meleto Valdarno (Cavriglia) in via della Costituzione una pianta alto fusto è caduta su alcune auto parcheggiate in strada. Nell'Aretino in tutto circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco. Ad Arezzo le frazioni di Quarata, Patrignone, Campoluci le più interessate.

A Siena grandine, pioggia e vento hanno segnato la serata di giovedì: nella notte circa 25 interventi dei vigili del fuoco. Il danno più evidente è il crollo dell'abete secolare dell'Alberino a Ravacciano.

A Prato numerosi interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di rami e oggetti pericolanti: almeno 14 le richieste di soccorso, fra le segnalazioni anche il crollo di un albero in zona Repubblica. Peraltro il giovedì sera di luglio è quello dello shopping serale in centro storico e intorno alle 22,30 c'è stato un fuggi fuggi. La gente era spaventata dlale persiane che gli abitanti dei palazzi del centro non avevano fissato e che sbattevano pericolosamente con il rischio di cadere in testa ai passanti.

Lunga e faticosa notte di lavoro per i vigili del fuoco di Terni a causa del violento nubifragio di giovedì sera. Questa mattina c'erano ancora circa 40 interventi da smaltire dopo la ventina di soccorsi effettuati nella notte. Si tratta soprattutto di richiesdte di intervento per alberi e rami caduti, tegole e comignoli pericolanti. La zona più colpita è quella di Terni e dell'immediata periferia.