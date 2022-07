Maltempo Toscana, codice giallo per forti temporali: allerta fino a giovedì 7 luglio

Articolo : Caldo, bollino rosso a Firenze. Pioggia in arrivo: come sarà il weekend in Toscana?

Firenze, 6 luglio 2022 - Il maltempo in Toscana sta arrivando. Dopo l'allerta meteo lanciata ieri, oggi mercoledì 6 luglio, la Regione ha comunicato che il codice giallo per forti temporali e grandinate è stato esteso oltre a tutta la giornata odierna fino a domani giovedì 7 luglio. Le condizioni di tempo instabile arrivate oggi in Toscana, infatti, si protrarranno fino alla mezzanotte di domani. Previsti, a causa delle infiltrazioni di aria più fredda, temporali forti e possibilità di grandinate che interesseranno ancora sia l'Appennino tosco-emiliano che le zone interne della regione. Ecco dunque dove si prevedono i forti temporali, cosa vuol dire codice giallo e quali sono le precauzioni da prendere.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per temporali forti, inizialmente valido fino alle 20 di oggi, alla giornata di domani e, in particolare, a partire dalle 12 fino alla mezzanotte di giovedì 7 luglio. Resta esclusa dai fenomeni la fascia costiera fino alla Versilia. Ecco nel dettaglio la mappa delle zone interessate dal maltempo in Toscana:

La protezione civile regionale sottolinea che con codice giallo si attendono eventi intensi, localmente pericolosi, ma spesso è difficile prevedere con precisione dove si manifesteranno. Sono tipicamente associati a forti temporali o a forti perturbazioni di breve durata. Potrebbero dunque verificarsi allagamenti localizzati delle strade, sottopassi, aree depresse dovuti alla crisi del sistema fogniario e dei corsi d'acquam minori. Possibili anche frane superficiali e colate di fango improvvise. In caso di temporali inoltre fulmini, grandine, vento forte, caduta di rami e tegole.

In caso di codice giallo, la protezione civile regionale invita a tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali. Fare attenzione alle attività all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti. Guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi. Fare infine molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d'acqua (ponti o guadi) e alle zone depresse (sottopassi, zone di bonifica).