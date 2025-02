Maltempo, fiumi sotto osservazione: Ombrone sopra 7 metri a Buonconvento, numerose frane

Firenze, 26 febbraio 2025 – Mentre sulla Toscana meridionale rimane in vigore per tutto il giorno l’allerta meteo gialla, da registrare forti precipitazioni che hanno interessato le province di Siena, Grosseto e parte di Arezzo comportando l’innalzamento dei fiumi in queste zone, come segnala il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

I livelli dei fiumi

In particolare l’Ombrone ha raggiunto il secondo livello di guardia a Buonconvento a 7 metri e mezzo; ad Asciano ha toccato i 5,5 metri per poi discendere rapidamente, a Cinigiano ha superato i 3 metri (ben al di sotto dei livelli di guardia) così come a Istia d’Ombrone.

L’Arbia ha superato il secondo livello di guardia a Monteroni d’Arbia (5,5 metri) per poi iniziare a calare vistosamente. Ha raggiunto i 5 metri anche il Sorra sempre a Monteroni.

Nel Senese Merse sotto controllo; sopra i 3 metri per poi calare subito l’Orcia a Montalcino.

Bruna in diminuzione a Macchiascandona (Castiglione della Pescaia) dopo aver raggiunto 3,5 metri, sopra il primo livello di guardia.

Sopra il primo livello anche l’Esse a Foiano della Chiana. Canale della Chiana a Marciano della Chiana sopra il primo livello di guardia.

I dati della pioggia sono rilevanti non solo nel sud della Toscana ma anche in Lucchesia. Nelle ultime 12 ore il massimo è stato registrato a Abbadia San Salvatore (43 millimetri, vale a dire 43 litri per metro quadrato di terreno in 12 ore), 38 a Paganico, 34 a Braccagni, 31 a Montalcino e Civitella Paganico.

Lucca

Le intense piogge della scorsa notte e di stamani hanno provocato una frana a monte dell'area del cantiere per la costruzione della nuova palestra, vicino allo storico edificio della scuola elementare Frediani di Seravezza. Le precipitazioni hanno comportato il distacco di un poggio retrostante il cantiere, con un fronte di alcuni metri, con danni al cantiere, in particolare ad alcune opere di armatura per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e ai ponteggi.

La frana che si è abbattuta sul cantiere a Seravezza

"La frana ha messo in luce anche una sorgente interrata – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – così che, oltre al ripristino della frana si renderanno necessari pure interventi per una deviazione della stessa, in modo tale che non continui a convogliare acqua nel terrapieno, con ulteriori problemi per il cantiere”. La firma di un verbale di somma urgenza, fanno sapere dal Comune, consentirà di mettere subito mano a questa problematica, ripristinando le condizioni di sicurezza e di operatività all'interno dell'area di lavoro. Altri dilavamenti di piccole dimensioni sono stati ripuliti dalle squadre che hanno pattugliato tutto il territorio comunale, facendosi carico del controllo costante e della pulizia delle cunette, per assicurare il regolare deflusso delle acque.

Arezzo

A causa del maltempo si sono verificate due frane nel territorio comunale di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Lo fa sapere il Comune spiegando che la prima frana si è verificata in via Arno, a Levane, all'altezza dell'Acquaborra, con la conseguente chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il Ponte dell'Arno e l'Acquaborra, e che la seconda interessa la strada di Moncioni, all'altezza del bivio di Montemutati.

La frana a Levane

Sul posto personale dell'ufficio tecnico comunale e polizia municipale. Sono in corso i lavori di ripristino, informa ancora il Comune di Montevarchi, ma per il momento la viabilità alternativa per chi deve salire o scendere da Moncioni, è il passaggio in direzione di Rendola.

Massa Carrara

Numerosi disagi nella provincia di Massa-Carrara con frane e allagamenti a seguito della forte perturbazione delle ultime ore. Nel comune di Montignoso lungo la strada comunale per Vietina al momento risulta chiusa al traffico proprio a causa di una frana. L'area, in cui abitano circa 30 persone, è isolata; dall'amministrazione comunale fanno sapere che le operazioni di ripristino della carreggiata, dovrebbero terminare entro il primo pomeriggio di oggi. A Massa le intense piogge hanno causato smottamenti lungo via Verghetto, via dei Carri, via dell'Uva, via Vitali e zona Pariana, rendendo difficoltoso il transito del traffico.

Frana a Vietina, strada chiusa e frazione isolata

Sono in corso lavori di vigili del fuoco, polizia municipale, protezione Civile e tecnici comunali per la messa in sicurezza delle strade. La viabilità dovrebbe essere ripristinata nel primo pomeriggio. Il sindaco Francesco Persiani comunica che non risultano danni alle persone e di prestare la massima attenzione, evitando di transitare nelle aree interessate. A Carrara sono caduti circa 60 millimetri di pioggia tra l'1.30 e le 3, causando l'innalzamento dei torrenti Carrione e Parmignola, ora rientrati nei livelli di guardia. I corsi d'acqua secondari sono pieni ma al momento non stanno creando particolari disagi. Caduto un albero nel parco di San Ceccardo, all'ingresso di Carrara, mentre nella frazione di Avenza si è registrato l'allagamento di un'abitazione privata, con squadre della protezione civile sono intervenute per liberare la casa dall'acqua. Frane di minore entità sono avvenute in alcune aree dei paesi a monte sopra Carrara, in particolare Sorgnano, Bedizzano e Codena. La sindaca di Carrara Serena Arrighi, attraverso la propria pagina Facebook, aggiorna che al momento sono in corso ulteriori verifiche su tutto il territorio.

Grosseto

Due persone, rimaste bloccate all'interno della propria vettura nel letto di un torrente, sono state salvate dai vigili del fuoco. È accaduto in provincia di Grosseto, nella zona di confine fra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico.