Malamovida, fine settimana di controlli serrati

Arezzo, 22 magigo 2023 – Quello appena trascorso è stato un fine settimana di intensi controlli interforze nel corso del quale sono stati effettuati mirati servizi di vigilanza e controllo del territorio nel centro cittadino di Arezzo finalizzati al contrasto dei reati legati alla “malamovida”.

L’attività di perlustrazione e controllo, che è stata realizzata anche con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, fa parte di una strategia di più ampio respiro condivisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed adottata con il coordinamento operativo del Questore, per incrementare il livello di sicurezza nella città durante i fine settimana.

Nel corso dell’intensa attività di monitoraggio sono state controllate oltre 450 persone, controllati 120 veicoli, elevate 50 sanzioni al codice della strada e dei 19 esercizi pubblici oggetto di verifica; in particolare durante la serata del sabato, tre di questi sono risultati non in regola con la normativa in tema di licenze e somministrazione di bevande alcoliche e pertanto sanzionati secondo la specifica normativa di settore.

I suddetti servizi si sono articolati nelle strade del centro, interessando soprattutto le zone di piazza S. Francesco, via Cavour, Corso Italia, piazza S. Agostino, piazza Guido Monaco e piazza della Badia, quest’ultima in particolare luogo di ritrovo per molti giovani e pertanto oggetto di attenzione da parte del personale operante.

Vista l’efficacia di tali servizi e l’efficacia preventiva per scongiurare potenziali situazioni capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, nei prossimi fine settimana il dispositivo interforze di controllo del territorio, in particolare nel centro cittadino, verrà mantenuto.