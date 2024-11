Maison des Artistes, al comune di Chiusi della Verna sarà consegnata venerdì la maglia d’oro per essersi distinto in ambito culturale Un premio importante, prestigioso quello assegnato dall’associazione di cultura, arte, scienza e impegno sociale Maison des Artistes al comune di Chiusi della Verna per essersi distinto nel corso dell’anno 2024 in ambito culturale.