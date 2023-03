Mai vista una siccità così. "Anche la Toscana soffre, servirà un nuovo bacino. Dissalatori? Sì senza tabù"

L’inaugurazione dell’impianto di ricarica della falda, a Forni nel Comune di Suvereto, a fianco del fiume Cornia

Firenze, 22 marzo 2023 - La Toscana ha sete. E dopo un inverno siccitoso, guarda con preoccupazione all’avvicinarsi dell’estate. E anche ai prossimi anni. D’altronde quello della carenza di acqua è un problema in crescita, esteso a buona parte del Paese e del pianeta. Servono quindi soluzioni innovative e soprattutto un passo diverso negli iter burocratici. A fare il punto è l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni. Prima di tutto qual è al momento la situazione in Toscana? "Estremamente preoccupante. Proprio oggi (ieri ndr) siamo stati in Val di Cornia, una delle zone più siccitose della regione, per inaugurare un’ulteriore vasca per la ricarica di falda a Suvereto. Ma siamo di fronte a un fenomeno mondiale, che nel 2022 ha causato 43.000 morti in Somalia e che, nel Nord Italia, vede i fiumi arrivati ai livelli di luglio scorso, che già era il più siccitoso degli ultimi anni". Quali sono le conseguenze? "A livello idropotabile, ovvero la distribuzione di acqua potabile, la situazione è meno preoccupante, perché in passato sono stati realizzati progetti importantissimi, come il lago di Bilancino e la diga di Montedoglio. Ma di laghi ne va costruito almeno un altro, a San Piero in Campo in...