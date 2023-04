Luna “rosa” del 6 aprile, lo spettacolo in cielo del plenilunio pasquale

Firenze, 6 aprile 2023 – Il nome non c’entra nulla con il suo colore, ma deriva dalle tradizioni dei nativi americani: il plenilunio pasquale di oggi, il primo dopo l’equinozio di primavera, è detto anche luna rosa. Le lune piene infatti prendono spesso il nome che i nativi americani attribuivano loro in base ai fenomeni naturali che collegavano al periodo, in questo caso la fioritura di un muschio dal colore rosaceo.

La luna rosa del 6 aprile è uno spettacolo, comunque, che in queste foto scattate da Prato, da Piero Giacomelli della Ets “Regalami un sorriso”, emerge in tutto il suo splendore.