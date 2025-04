Arezzo, 5 aprile 2025 – Ludo-culture, il gioco diventa cultura , la cultura diventa gioco a San Giovanni Valdarno

Primo appuntamento venerdì 11 aprile alle 21 alla sala della musica. L'iniziativa è promossa dall'associazione di promozione sociale ValDungeon in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno

Il gioco da tavolo non è solo un passatempo, ma un potente strumento educativo e culturale. Con questa consapevolezza nasce "Ludo-Culture - Il gioco diventa cultura, la cultura diventa gioco", un'iniziativa promossa dall'associazione di promozione sociale ValDungeon in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno.

Dal prossimo aprile e per un anno intero, la sala della musica "G. Fineschi" ospiterà un ciclo di 12 incontri dedicati all'esplorazione del gioco da tavolo come forma di apprendimento e inclusione sociale. Ogni appuntamento, che si terrà dalle 21, si articolerà in una fase teorica introduttiva seguita da sessioni pratiche di gioco guidate da facilitatori esperti. Primo evento in programma venerdì 11 aprile.

"I giochi da tavolo non sono solo strumenti di intrattenimento, ma veri e propri specchi della società e della cultura", spiega Michelangelo Raimondi, Presidente di ValDungeon. "Attraverso le loro meccaniche, i temi e le storie, raccontano l'evoluzione dei valori, delle relazioni e delle sfide che l'umanità affronta. Con Ludo-Culture intendiamo mostrare come il gioco possa essere utilizzato per approfondire temi importanti, stimolare il pensiero critico e creare connessioni significative tra le persone."

L'iniziativa, organizzata congiuntamente con il Comune di San Giovanni Valdarno, si propone di valorizzare il gioco da tavolo come forma di espressione culturale, rendendo la sala della musica un punto di riferimento per la diffusione di una nuova visione del gioco: un'esperienza ricca di significati, capace di unire divertimento e apprendimento.

"Il gioco è molto più di un semplice passatempo: è un linguaggio universale che favorisce la creatività, la collaborazione e la comprensione reciproca. Con questo progetto vogliamo dare al gioco da tavolo il giusto riconoscimento come strumento educativo e aggregativo, capace di stimolare la mente e il confronto tra generazioni", afferma Fabio Franchi, assessore alla cultura del Comune di San Giovanni Valdarno. "Sostenere iniziative come Ludo-Culture significa investire in una cultura partecipata e inclusiva, capace di coinvolgere i cittadini in esperienze che uniscono il piacere della scoperta alla riflessione promuovendo una comunità viva, attenta e curiosa, in cui la cultura sia accessibile a tutti e si manifesti in forme sempre nuove e stimolanti."

Tra le peculiarità del progetto, sono da segnalare l'inclusione di letture pubbliche di libri game, narrazioni interattive in cui il lettore diventa protagonista, scegliendo tra diverse opzioni che determinano lo sviluppo e l'esito della storia. Questa attività, che si inserisce nel contesto del Patto della Lettura del Comune di San Giovanni Valdarno, rappresenta un ponte innovativo tra letteratura e gioco.

ValDungeon porta all'iniziativa la solida esperienza maturata con progetti di successo come "GamIN' Palomar" e "Playducators", quest'ultimo realizzato con il supporto di Regione Toscana - Giovanisì e Fondazione CR Firenze.

"In un'epoca caratterizzata da sfide legate alla solitudine e alla frammentazione sociale, il gioco da tavolo risponde al bisogno di connessioni autentiche e significative", conclude Alessandro Bencivenni, vicepresidente di ValDungeon e referente del progetto. "Ludo-Culture vuole essere una risposta a queste esigenze, promuovendo una visione del gioco come strumento di crescita personale e collettiva".

Gli incontri, aperti a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza, saranno gratuiti e inclusivi.