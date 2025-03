Lucignano, in Fortezza una pianta per ogni studente statunitense

Arezzo, 10 marzo 2025 – Prosegue e si rafforza il gemellaggio tra il Comune di Lucignano e gli studenti americani dell’Accademia Europea di Firenze. Dopo la visita di tre giorni a novembre scorso, i ragazzi del nuovo semestre provenienti dalla Elon University del North Carolina, accompagnati dalla direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni, sono tornati per un’altra tre giorni in uno dei Borghi più belli d’Italia. Come sempre, gli studenti, in tutto diciannove, sono stati poi affidati alle rispettive famiglie lucignanesi, potendo sperimentare un periodo di scambio, cultura e tradizioni. Ieri, con la Sindaca Roberta Casini, la tradizionale cerimonia di saluto: alla Fortezza Medicea è stata messa a regime una pianticella per ogni studente ospite di Lucignano.

E’ dall’entusiasmo delle studentesse e degli studenti della Elon University del North Carolina ospiti per la full immersion a Lucignano, che emerge la reale portata dell’esperienza: “Molto soddisfacente – dice Caroline Reich – abbiamo avuto modo di stare con le famiglie e di fare amicizia. Io e la mia compagna di stanza siamo stati con il figlio di nove anni e la figlia di undici, abbiamo i loro numeri e ho intenzione di rimanere in contato con loro. Verranno a trovarci a Firenze, per noi è stato molto appagante creare legami umani, conoscere la comunità di Lucignano. Ci siamo sentiti accolti. E’ stato bellissimo”. Sean Golubitsky: “Penso che la cosa più soddisfacente nel venire qui e stare con una famiglia è che ho potuto sperimentare in prima persona quanto sia gentile e generosa la gente in Italia. E questa città mi ricorda molto dove ho vissuto, è così bello vedere la comunità che esite qui e quanto siano accoglienti. Un’esperienza che ricorderò per il resto della mia vita, spero di poter tornare”. Zachary Faber: “Lucignano è una città molto bella, è stato un piacere stare qui, conoscere la mia famiglia ospitante è stata un’esperienza di vita. Vivere con loro e sperimentare la loro cultura stata una vera benedizione. E non potrei essere più grato all’Accademia Europea di Firenze e alla Elon per avermi fatto fare questa esperienza. Il mio italiano è diventato davvero ottimo, almeno credo”.

La direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni: “Anche per questo semestre siamo tornati a Lucignano con gli studenti dellAccademia Europea di Firenze. E’ stata ancora un’esperienza bellissima, con attività che coinvolgono sia la scuola che il Gruppo Folcloristico di Lucignano. Tutto questo serve a far nascere legami, rapporti e amicizie, a stimolare e favorire la comprensione tra persone che provengono da ambienti e culture diverse. Riusciamo a costruire un’idea di cittadinanza nel segno del rispetto e della comprensione”.

“Si rinnova il progetto con la Elon Univerrsity, sono tornati i ragazzi americani a Lucignano grazie all’Accademia Europea di Firenze – dichiara la Sindaca Roberta Casini – un connubio importante tra la comunità e gli studenti. Per noi, le nostre famiglie e la nostra scuola è un’esperienza straordinaria. Per ogni studente che arriva a Lucignano mettiamo a regime nella nostra Fortezza Medicea un alberello offerto dalla Elon University che ringraziamo”.