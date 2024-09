L'ottimismo della volontà, ecco il meeting della Fondazione Maffi

Il tema scelto dalla Fondazione Casa Cardinale Maffi per il suo settimo meeting, che si svolgerà a Pisa a partire da sabato 28 settembre, è "Con l'ottimismo della volontà". Anche quest’anno l’evento avrà due momenti chiave: un convegno, la mattina, dalle 9 alle 13, nella sala dell’Hotel Galilei, via Darsena 1, e lo spettacolo teatrale, la sera del 29 settembre alle 21, al Teatro Verdi. Inoltre, ci sarà un terzo appuntamento, il 4 ottobre, al Pisa Book Festival.

Durante il meeting cinque diversi gruppi di persone rifletteranno sul tema della volontà, del volontariato, e del cambiamento positivo da imprimere nella nostra società. Cinque le aree contraddistinte da altrettanti colori: il verde per i giovani, il rosso per i volontari, il bianco per le istituzioni, il giallo per la Maffi (Fratelli e Sorelle Preziosi, come vengono chiamati gli assistiti della Maffi, e operatori), il blu per gli esperti. In quell'occasione saranno presentati anche i dati emersi dallo studio condotto dalla Fondazione Maffi con la Scuola Sant’Anna che ha indagato, oltre alla propensione al volontariato extra lavoro degli operatori Maffi, la sua relazione con la motivazione professionale.

Lo studio, spiega una nota della Fondazione, dimostra che alla Maffi "esiste una grande propensione all’attività di volontariato, sia in forma organizzata, sia non organizzata, a conferma di una cultura del volontariato sorprendentemente alta anche per una organizzazione, come la Fondazione a movente ideale: un’attività di volontariato, che si svolge in parallelo con le attività professionali e che avviene in collaborazione con le realtà del terzo settore e con le associazioni presenti in ogni territorio in cui la Fondazione Maffi è operativa".

Lo spettacolo teatrale al "Verdi" è, invece, intitolato “Maffido, con l’ottimismo della volontà”, per la regia di Lamberto Giannini e Rachele Casali. In scena gli ospiti delle strutture della Fondazione con i loro operatori, assieme a un gruppo dell’associazione Holtre.

Il meeting è stato anticipato dalla pubblicazione del libro “Con l’ottimismo della volontà. Percorsi di Rivoluzione” (Pacini editore), curato dallo stesso presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi Franco Luigi Falorni: è strutturato in tre sezioni con interventi e saggi di esperti, una ricerca sulla pratica del volontariato all’interno della Maffi, e una sezione di storie ed esperienze sarà presentato il 4 ottobre al Pisa Book Festival (alle 10, a ingresso libero alla Torre Guelfa della Cittadella). "Il che abbiamo scelto quest’anno - osserva Falorni - si inserisce nel percorso di 'rivoluzione' che stiamo vivendo nella Fondazione. Per noi il rapporto con il territorio e con i volontari è parte del sentirci tenda e non fortini chiusi”. Secondo l'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, "lo spirito del dono ha bisogno di formazione integrale, di percorsi educativi e ha bisogno anche di questi incontri per non diventare involontari, cioè apatici, attendisti, ma per diventare volontari, cioè persone che sanno ospitare, c’è bisogno di mettersi in gioco”.