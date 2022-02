E' morto Loriano Bessi, il re delle radio toscane. Fondò Cuore e Sportiva

Pisa, 18 febbraio 2022 - E' morto Loriano Bessi, 73 anni. Il re delle radio toscane. Aveva fondato dei progetti che poi hanno fatto la storia della radiofonia e non solo. Radio Cuore ad esempio. Ma anche l'ultima sua idea, Radio Sportiva, la prima vera radio interamente sullo sport, oggi molto ascoltata.

Era il 2010 quando nacque Radio Sportiva, ma fino a quel momento Bessi aveva appunto dato un contributo importante alla radiofonia toscana. L'amore di Bessi per la radio inizia nel 1978, con la fondazione di Radio Valdera Uno. Poi il progetto Radio Cuore, datato 1986 e quindi un altro network, Radio Fantastica, datato 1995.

Negli anni dunque il gruppo Bessi si è arricchito di sempre più radio. Risale al 2006 l'acquisizione di Radio Blu. Mentre nel 2010, come ricorda la stessa Radio Sportiva in un comunicato, nasce appunto la radio dedicata esclusivamente agli sportivi, con approfondimenti e interventi in diretta dei tifosi.

Nel 2017 ci fu una non facile vertenza per l'assunzione dei dipendenti di Radio Sportiva che, come dice l'Associazione Stampa Toscana in una nota ricordando la figura di Bessi, portò poi appunto a una regolarizzazione dei dipendenti stessi. Bessi lascia la moglie Marzia e la figlia Veronica.