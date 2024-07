Olimpiadi, Firenze esulta per i suoi campioni: medaglia di bronzo per Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano

Firenze, 27 luglio 2024 – Grande festa a Firenze per i suoi campioni, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 stile libero. Non schierati, i due hanno comunque ottenuto la medaglia di bronzo dopo aver fatto parte del quartetto della semifinale.

Gli azzurri hanno chiuso alle spalle degli Stati Uniti (oro) e Australia (argento). Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (questa la formazione schierata per la finale) hanno nuotato in 3:10.70, dietro a Usa (3:09.28) e Australia (3:10.35).

Certo, un po’ di amarezza c’è nel non vedere sul podio i due fiorentini. Il cambio di schieramento da parte del ct Cesare Butini si è reso necessario stamani in particolare dopo la prestazione non ottimale di Zazzeri. Il fiorentino ha lasciato il posto al debuttante Paolo Conte Bonin.

Fiorentino, 29 anni, nato e cresciuto sull’Arno alla Rari Nantes Florentia per la quale è tesserato insieme all’Esercito, Lorenzo Zazzeri aveva conquistato già un argento ai Giochi Olimpici di Tokyo tre anni fa. Adesso la medaglia di bronzo a Parigi 2024 si aggiunge al suo palmarès.

Prima medaglia olimpica invece per Leonardo Deplano, nuotatore tra poco 30enne (nato il 9 agosto 1994) di Signa dove abita con la famiglia. Cresciuto agonisticamente alla Esseci sotto la guida di Sandra Michelini, in seguito è stato tesserato per la Canottieri Aniene. Velocista puro, dopo aver collezionato risultati importanti nelle varie categorie giovanili, nel 2017 si laurea campione d’Europa a livello Juniores trionfando nei 50 metri sl. Negli anni a seguire vince una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo nelle staffette ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021 e altre quattro medaglie europee tra Budapest 2021 e Roma 2022.

Sui social le congratulazioni del Ministero della Difesa ai due fiorentini: “Complimenti agli azzurri del nuoto che ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno conquistato la medaglia di bronzo nella 4x100 stile libero. Tra loro il graduato dell’Esercito Lorenzo Zazzeri e il carabiniere Leonardo Deplano”.