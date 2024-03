L’omaggio dell’ACI Arezzo ai suoi Campioni

Arezzo, 5 marzo 2024 – Grande partecipazione alla premiazione del Campionato Sociale ACI Arezzo 2023, che si è svolta ieri sera nella sala meeting dell’hotel Minerva. Oltre ai piloti premiati era presente un gran numero di appassionati del motorsport, intervenuti per festeggiare i campioni aretini.

La celebrazione è stata introdotta dalle parole del presidente AC Arezzo Bernardo Mennini, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal movimento sportivo automobilistico aretino nell’anno del centenario dell’Automobile Club Arezzo. “Con questa festa annuale, - ha commentato Mennini-, l’Aci di Arezzo conferma l’impegno profuso nel corso degli anni per il settore sportivo, che rappresenta anche un fattore di traino turistico-economico per il nostro territorio. Per tutto questo, un doveroso ringraziamento va anche alla Commissione sportiva provinciale, che con grande passione coadiuva le tante attività intraprese dall’Automobile Club”.

Come da tradizione la serata è stata condotta dal delegato sportivo Paolo Volpi e dal presidente della commissione sportiva Luigi Caneschi che, assieme al direttore AC Arezzo Silvia Capacci, al presidente del CONI di Arezzo Alberto Melis ed all'Assessore allo sport e politiche giovanili del comune di Arezzo Federico Scapecchi, hanno consegnato i riconoscimenti a chi si è distinto nella stagione agonistica 2023.

Sono stati oltre 60 gli sportivi premiati, suddivisi nelle varie categorie di appartenenza:

SOCIETA’ SPORTIVA 2023

AREZZO KARTING

PREMIO Piero Comanducci

“Una vita per il motosport”

GIALLI CLAUDIO

PILOTI KART

BALDI Cristian

BALDI Alessio

CORSANI Alessio

ESPOSITO Niccolò

GUIDI Riccardo

CLASSIFICA PILOTI KART “GILERA”

1° VESTRI Lorenzo

2° FORMISANO Enrico

3° GHINASSI Riccardo

4° ROSSI Marco

5° FREQUENTINI Luca

TIVM CENTRO NORD

MERCATI Lorenzo vincitore classe gr. NS

TROFEO ITALIA STORICO

BARTOLI Alvaro vincitore classe 1150 TC 2° raggruppamento

CAMPIONATO M2 CS RACING CUP

TAGLIAPIETRA Nicola vincitore assoluto

TROFEO RALLY TOSCANO STORICO

SENEGAGLIA - COPPINI vincitori 2° raggruppamento

TROFEO NAZIONALE ACI KARTING GILERA

VESTRI Lorenzo vincitore assoluto

VELOCITA’ PISTA AUTO MODERNE

1) TAGLIAPIETRA Nicola

2) RICCIARINI Cristian

3) CUTINI Sandro

VELOCITA’ PISTA AUTO STORICHE

1) BARTOLI Alvaro

2) DUCCI Stefano

3) BASAGNI Marcello

CLASSIFICA COPILOTI RALLY MODERNI

1° MARCUCCI Michele

2° CIABATTI Fabio

3° LOMBARDI Chiara

4° CARAFFINI Edoardo

5° CARDINALI Francesco

CLASSIFICA PILOTI RALLY MODERNI

1° CRESCI Roberto

2° MARIOTTI David

3° BARTOLINI Davide

4° CANESCHI Luigi

5° SQUARCIALUPI Massimo

CLASSIFICA FEMMINILE

1° LOMBARDI Chiara

2° CECCONI Elena

3° CHIOCCARELLI Anna

4° PARRINI Ilaria

5° PICCINELLI Anna

6° PRUNACHE Alexandra

CLASSIFICA COPILOTI RALLY STORICI

1° PIRAS Manuel

2° ACCIAI Massimo

3° GIANNINI Adriano

4° DOMINI Nico

5° COPPINI Luigi

CLASSIFICA PILOTI RALLY STORICI

1° DROANDI Ivo

2° DALL’AVO Marcogino

3° DROANDI Orazio

4° MEARINI Francesco

5° SENEGAGLIA Alessandro

CLASSIFICA VELOCITA’ SALITA

AUTOSTORICHE

1° RUSCHI Pierluigi

2° BIZZARRI Donatello

3° DUCCI Stefano

4° BRAGAGNI CAPACCINI Ennio

5° GIRONI Sandro

CLASSIFICA VELOCITA’ SALITA

AUTO MODERNE

1° MERCATI Lorenzo

2° TIZZI CORAZZINI Lorenzo

3° GREGORI Michele

4° CAMICI Mauro

FUORISTRADA

NOCCIOLINI Giorgio

CAPACCIOLI Sauro

ROSSI Stefano

CROSS COUNTRY BAJA

MARRINI Stefano VALENTINI Silvio

UFFICIALI DI GARA

SEVERI Sabrina

CONTI Giovanni

POLCRI Alessio