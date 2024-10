L’offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce L’Espresso diurno Roma–Assisi sarà prolungato fino a Firenze per tutti i collegamenti domenicali, dal 13 ottobre al 1° dicembre, e fino ad Arezzo per i viaggi in programma di sabato dal 12 al 30 novembre