Lo sport in sicurezza: il comune di Anghiari dona un defibrillatore alla Baldaccio Bruni

Arezzo, 20 giugno 2024 – L’amministrazione comunale di Anghiari ha consegnato alla società di calcio Baldaccio Bruni, un nuovo defibrillatore che verrà posizionato nel campo sportivo Procelli, dove si allena tutto il settore giovanile.

La consegna è avvenuta alla presenza di Tommaso Romanelli, consigliere comunale di Anghiari, di Ricciotto Omero Fornacini presidente della Baldaccio Bruni e Alessandro Graziotti dirigente del settore giovanile.

Lo strumento viene utilizzato in casi di emergenza per defibrillare una persona colpita da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare attraverso una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco mortale.